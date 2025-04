"Commissari Ue senza smartphone al meeting Fmi per evitare 'controllo' Usa", il retroscena - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Vecchi cellulari con carta prepagata e pc con le funzioni di base, non esattamente il corredo tecnologico che ci si aspetterebbe per la delegazione europea in partenza per gli Spring meetings del Fmi e Banca mondiale a Washington. E invece, secondo fonti citate dal Financial Times, per evitare il rischio di spionaggio americano nei suoi sistemi, la Commissione Ue ha invitato commissari e funzionari in partenza per la consueta sessione primaverile del Fondo monetario a non usare smartphone e tablet che lasciano ‘traccia’ digitale. Misure utilizzate per le missioni in Ucraina e Cina per sfuggire alla sorveglianza delle intelligence russa o cinese che evidenziano il deterioramento delle relazioni tra Ue e Usa, non solo sul tema più conflittuale dei dazi ma anche sulla questione del trattamento delle big tech e della difesa.

“Sono preoccupati che gli Stati Uniti possano entrare nei sistemi di commissione”, ha detto un funzionario citato da Ft. “L’alleanza transatlantica è finita”, ha osservato un altro funzionario europeo.

Sono tre i commissari che si recheranno a Washington per le riunioni del Fmi e della Banca Mondiale dal 21 al 26 aprile: Valdis Dombrovskis, commissario per gli Affari economici; Maria Luís Albuquerque (Servizi finanziari) e Jozef Síkela (Assistenza allo sviluppo).