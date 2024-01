ROMA (ITALPRESS) – Il primo gennaio sono entrate in vigore le nuove norme sulla trasparenza che aiuteranno gli Stati membri dell’UE a reprimere le frodi sull’IVA, soprattutto nell’ambito del commercio elettronico. Finora alcuni venditori online non fisicamente presenti in Europa avevano venduto beni e servizi a consumatori dell’Unione senza registrarsi ai fini dell’IVA nell’UE o dichiarando un numero di vendite inferiore a quelle effettive.

