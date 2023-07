Commercio, arriva il supporto di Feedaty per i punti vendita fisici - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – In un mercato sempre più guidato dalle recensioni, è fondamentale che le aziende adottino una strategia omnicanale, fornendo ai propri clienti un’esperienza di acquisto coerente in tutti i punti di contatto, compresi quelli fisici. I dati evidenziano che il 46% delle ricerche su Google riguarda informazioni locali e l’88% delle ricerche di attività su dispositivi mobili ha portato ad una chiamata o ad una visita entro 24 ore.

Feedaty risponde a tali esigenze con due strumenti innovativi, Feedaty Location e Reputation Manager, offrendo nuove opportunità utili sia per le realtà locali diffuse e i loro marketing manager, sia per il cliente finale.

La funzionalità Location aiuta le aziende a migliorare nella Local Seo, affiancandole nella corsa alle prime posizioni delle ricerche locali, fattore determinante nella scelta del punto vendita da parte dell’utente. L’azienda può raccogliere le recensioni riguardo ai propri negozi fisici e poi mostrarle tramite una pagina dedicata Feedaty e Widget da inserire sulle pagine del sito dedicate ai negozi, permettendo un ottimo posizionamento su Google e risultati di ricerca valorizzati dalle stelline di valutazione, risultando così molto più evidenti e di impatto per gli utenti.

Inoltre, Feedaty permette al cliente di riportare facilmente la valutazione del suo negozio di fiducia anche sulla scheda Google My Business del negozio stesso, aumentando così il numero di opinioni ed il punteggio e incrementando la possibilità del punto fisico di essere visibile nei primi risultati di ricerca locale.

Con la funzionalità Reputation Manager, Feedaty permette di aggregare in un unico ambiente le recensioni che arrivano da piattaforme terze. Uno strumento utile per i marketing manager e per tutte quelle realtà che, avendo numerosi punti vendita, hanno la necessità di misurarne il singolo andamento e gestirne le recensioni da un unico strumento.

Tra le tante aziende che già si avvalgono di queste nuove funzionalità vi sono DF Sport Specialist, Doctor Glass e Compass del Gruppo Mediobanca. Continua pertanto il percorso di crescita di Feedaty, di proprietà di Zoorate, punto di riferimento nel mercato delle recensioni e della reputazione online.

– foto ufficio stampa Zoorate –

(ITALPRESS).