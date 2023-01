La voce di Pier Paolo Pasolini riecheggia all’Università Federico II. Sarà visitabile fino al 31 marzo l’installazione sonora “Comizi” realizzata dall’ateneo napoletano in occasione dei 100 anni dalla nascita del poeta, scrittore e regista. Si tratta di quattro cabine insonorizzate, le cui sagome richiamano le P dell’acronimo del poeta, che consentono di entrare in una dimensione puramente auditiva, seguendo un percorso non prestabilito.

fsc/gtr