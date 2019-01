Comitato ‘Albero di Natale più grande del mondo’, Giacomo Fumanti nuovo presidente

Il Comitato Albero di Natale più Grande del Mondo ha rinnovato il suo Consiglio direttivo. Nell’ultima seduta dell’assemblea si è infatti proceduto all’assegnazione delle cariche statutarie che, con voto unanime, sono state così formalizzate: Giacomo Fumanti è stato eletto presidente mentre il vice sarà Francesco Ragnacci; i 5 nuovi consiglieri sono invece Marco Cardoni, Lucio Costantini (ex presidente), Samuele Maranghi, Fausto Ragnacci e Roberto Prudore.

“L’impegno del nuovo Consiglio, – ha dichiarato il neo presidente Fumanti – sarà quello di consolidare nella amicizia, rispetto e collaborazione un gruppo che di anno in anno è cresciuto, non dimenticando mai lo spirito di chi, nel lontano 1981, ebbe l’idea ed il coraggio di dare vita all’Albero di Natale più Grande del Mondo. Cercheremo anche di rendere sempre più aperta al contributo di tutti la nostra Associazione, patrimonio della nostra intera Città, e continuare a promuovere il nostro territorio in Italia e nel Mondo“.

