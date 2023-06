Comitati Atc, ecco i nomi scelti dalla politica

C'è la delibera di Giunta, ora mancano i tre nominativi dei Comuni che saranno indicati nella prossima seduta di Anci

La Giunta regionale ha provveduto ad indicare, con delibera 627/23, i 9 nomi, tre per ogni Atc, che spettano alla Regione per il rinnovo dei tre Ambiti territoriali di caccia dell’Umbria.

Questi i nomi:

Atc Perugia 1:

– Nelson Campanelli;

– Francesco Fiorucci;

– Filiberto Franchi;

Atc Perugia 2:

– Stefano Apostolico;

– Tonino Frate;

– Eraldo Martelli;

Atc Terni 3:

– Alessandro Lucci;

– Carlo Ceci;

– Alessandro Masserini.

Delibera che è stata fatta dopo il via libera ricevuto attraverso un parere legale dagli uffici sulle possibili ineleggibilità per 7 dei 9 nomi, in quanto persone che già ricoprono incarichi presso Enti e società partecipate.

A questo punto, dopo che le associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori avevano già indicato i propri nominativi entro marzo, mancano solo i tre nomi che spettano ancora alla politica, ma in quota ai Comuni. Nomi che l’Ufficio di Presidenza di Anci Umbria formalizzerà nella prossima seduta.

A quel punto la Regione avrà il quadro completo di tutta la squadra di ogni Atc. Con i presidenti uscenti che convocheranno i nuovi membri dei Comitati di gestione per la scelta dei presidenti e delle altre cariche.