"Come impattano le relazioni sul business della tua azienda", L'evento per la crescita delle PMI umbre  - Tuttoggi

Confapi Perugia e BNI Umbria lanciano un evento per favorire la collaborazione tra imprenditori. Ecco come partecipare

Non c’è dubbio che nel mondo degli affari le relazioni siano fondamentali per la crescita e il successo delle aziende. È attraverso le relazioni che si aprono nuove porte, si creano sinergie e si costruiscono alleanze durature. Eppure, in un periodo in cui le relazioni personali sembrano essere sempre più virtuali, affidate ai social network e alle tecnologie digitali, per un imprenditore o un professionista diventa ancora più importante mettersi in gioco e incontrare di persona i partner che operano sul territorio.

L’evento “Come impattano le relazioni sul business della tua azienda”, organizzato da Confapi Perugia in collaborazione con il network di imprenditori BNI Region Perugia-Rieti-Terni, si muove proprio in questa direzione e rappresenta un’occasione unica per i nostri imprenditori umbri di uscire dalla loro comfort zone, di incontrare professionisti del networking provenienti da tutta la regione e di creare nuove opportunità di business.