Colussi, sospeso lo sciopero di un'ora a turno | I lavoratori chiedono un incontro all'azienda - Tuttoggi

Rsu e sindacati della Colussi di Petrignano d’Assisi provano a riannodare il filo delle trattative con l’azienda. Lo stato di agitazione e lo sciopero a oltranza, di un’ora a turno e iniziato lo scorso 16 dicembre, sono momentaneamente sospesi.

A deciderlo i lavoratori, con la Rsu e i rappresentanti di Fai, Flai e Uila, nel corso di tre assemblee svoltesi tra ieri e oggi: al Gruppo Colussi viene chiesto un incontro da realizzare prima e non oltre il prossimo 17 gennaio, e viene ribadita “l’urgenza di risposte concrete”.



“Anche se l’adesione allo sciopero è stata elevata – spiegano rsu e sindacati – con questo gesto i lavoratori vogliono dimostrare all’azienda il senso di responsabilità, ma ribadiamo ancora una volta che è necessario immediatamente riaprire il tavolo per entrare nel merito dei contenuti da noi sollevati che riguardano la produttività, la gestione e l’organizzazione del sito umbro. Mancate risposte o ciò che sarà definito con l’azienda –concludono- sarà discusso in successive assemblee: saranno gli stessi lavoratori a valutare e decidere se proseguire con ulteriori forme di mobilitazione”.