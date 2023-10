Columbus Day, Mulé "Libertà e pace valori comuni tra Italia e Usa" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Columbus Day rappresenta le radici dell’Italia, che si sono mescolate con il sangue americano. Sono due popoli che camminano insieme nel solco di quei valori di libertà e di pace che li accomunano. Oggi è l’esaltazione dello spirito degli italo-americani che hanno contribuito e contribuiscono a fare grande questa nazione”. Lo dice all’Italpress il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulé, a margine della Messa celebrata nella Cattedrale di Saint Patrick in occasione del Columbus Day di New York. La cultura per Mulé “è il principale veicolo di pace, perché intorno alla bellezza si ritrovano tutte le civiltà occidentali che hanno saputo costruire dialogo proprio sulla cultura. Cultura che si esprime in tutte le forme: cinematografia, teatro, scultura, pittura. Non solo nelle forme classiche. Oggi le forme di cultura che ci uniscono sono esattamente quelle che vanno al di là degli schemi normali e in questo Italia e Stati Uniti stanno facendo insieme un grande lavoro”.

(ITALPRESS).

abr/sat/gtr