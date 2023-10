Columbus Day, Barachini "Gli italiani lasciano sempre il segno" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Columbus Day “è una giornata molto importante per la comunità italiana a New York e negli Stati Uniti. E’ anche una dimostrazione di come si può essere fieri dell’identità nazionale ma anche integrarsi con un Paese diverso dal proprio. Questa è la dimostrazione migliore che la comunità italiana ha lasciato qui negli Stati Uniti, mi auguro sia un auspicio per tante altre situazioni nel mondo”. A dirlo all’Italpress il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, a margine della Messa celebrata nella Cattedrale di Saint Patrick in occasione del Columbus Day di New York. “Credo che dove gli italiani vanno, arrivano, lavorano, producono, aprono attività, lasciano sempre il segno – aggiunge -. La creatività italiana è unica. Qui negli Usa ci viene riconosciuto questo valore, il valore del Made in Italy, e questo è davvero straordinario. Un valore da tutelare e difendere, perchè anche come Governo dobbiamo capire quanto forte sia la nostra identità, la nostra capacità, e mettere in campo tutti gli strumenti per sostenerla”.

abr/fsc/gsl