Colto da malore e disperso, escursionista salvato dal Sasu - Tuttoggi

È successo a Viole d'Assisi, salvato grazie a sms locator che permette di segnalare la propria posizione in tempo reale

Disperso mentre faceva un’escursione a Viole d’Assisi e colto da malore, un escursionista è stato salvato in meno di due ore grazie a SMS Locator che consente tempestivamente di individuare dispersi o persone che necessitano di soccorso in aree impervie. Il Sasu (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria) è entrato in azione poco dopo le 17:30 di oggi, sabato 19 dicembre 2020, allertato dalla Centrale Unica Regionale del 118 (CUR).

I soccorritori hanno attivato la procedura di geolocalizzazione, mediante la quale, la Centrale Operativa Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – in funzione h24 ogni giorno tutto l’anno – ha inviato ai due dispersi un sms con un link che, aperto, ha segnalato la loro posizione, immediatamente notificata al Sasu.

Localizzato l’escursionista, due squadre provenienti da Foligno e da Perugia, composte da tecnici, operatori e sanitari, si sono recate con immediatezza sul posto, raggiungendo con rapidità l’uomo.

Effettuati gli accertamenti del caso, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico hanno collocato sulla speciale barella portantina in dotazione al SASU e così trasportato mediante tecniche alpinistiche fino all’ambulanza del 118.