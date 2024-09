Coltello contro gestore e clienti, crea il panico in un bar - Tuttoggi.info

Un coltello usato per minacciare i gestori di un bar e i clienti, così un 40enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, lo scorso 19 settembre, ha creato il panico in un noto locale di Terni. Subito è scattata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine e gli uomini della Questura di Terni si sono subito portati sul posto trovando il soggetto ancora in stato di confusione. I poliziotti hanno tentato di calmare il soggetto ma l’uomo, in stato di agitazione crescente, ha opposto resistenza arrivando a colpire un agente, finché, attraverso l’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici, gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale,

Il rito direttissimo, celebrato il 20 settembre, si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari.