Coltello alla gola, 18enne rapinato vicino alla Questura

Immobilizzato da due ragazzi di origine straniera, col volto semicoperto | L'aggressione ha fruttato 20 euro e due braccialetti

E’ stato rapinato da due giovani, presumibilmente nordafricani, con un coltello piantato alla gola. Nel portafogli solo 20 euro. E poi due braccialetti, uno dei quali aveva un grande valore affettivo, perché regalato da una persona che non c’è più.

Questa la brutta esperienza vissuta da un 18enne perugino nel tardo pomeriggio di giovedì, a Pian di Massiano, nei pressi del parcheggio degli autobus, proprio dietro la Questura.

Il ragazzo stava aspettando un genitore, sul marciapiede, quando gli si sono avvicinati due giovani, col cappuccio della felpa sul capo e il volto semicoperto dalle sciarpe. I due gli hanno chiesto di poter fare una telefonata e al rifiuto del 18enne, uno lo ha preso da dietro, puntandogli al collo la lama di un coltello.

I rapinatori si sono fatti consegnare il portafogli e si sono impossessati dai 20 euro che c’erano dentro. Quindi lo hanno gettato a terra, intimandogli di dargli anche i braccialetti che aveva al posto.

Il giovane, comprensibilmente turbato per il rischio corso, si è comunque subito recato subito in Questura per denunciare l’accaduto.