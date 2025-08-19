 Coltellate alla schiena per un cellulare, fermato un giovane - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Coltellate alla schiena per un cellulare, fermato un giovane

Redazione

Coltellate alla schiena per un cellulare, fermato un giovane

Coltellate alla schiena per mettere a segno una rapina in pieno centro. Polizia e Carabinieri fermano un giovane
Mar, 19/08/2025 - 17:12

Condividi su:

Nella giornata del 16 agosto 2025, la Squadra Mobile di Terni, diretta dal Commissario Capo Lorenzo Lucattoni, ha fermato un ventenne di nazionalità egiziana, presunto colpevole della coltellate inferte alla vittima con le quali avrebbe messo a segno una rapina aggravata con lesioni personali avvenuta nella serata d Ferragosto in Largo Ottaviani.

Coltellate alla schiena per rubare il cellulare

La vittima, un cittadino tunisino, era stata aggredita, riportando ferite da taglio multiple alla regione scapolare e al gomito sinistro, giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell’aggressione il giovane ha rubato il telefono cellulare e altri effetti personali del cittadino tunisino. Grazie all’immediato intervento delle Volanti, sul luogo dell’aggressione è stato trovato un coltello compatibile con le lesioni riportate dalla vittima e le immediate indagini hanno permesso di raccogliere importanti testimonianze, tra cui quella di un amico del ferito. Fondamentale anche l’analisi dei profili social, che ha consentito di risalire all’identità del presunto autore.

Patente falsa e auto sequestrata

Nella stessa giornata, grazie alla collaborazione della Sezione Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, impegnato in un posto di controllo, il giovane presunto autore è stato rintracciato a bordo di un’Audi A5 di colore grigio. In quella circostanza, il soggetto ha anche esibito una patente di guida rumena risultata palesemente falsa, che è stata sequestrata.

Il Questore di Terni, Michele Abenante, si è congratulato con il personale della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri per l’operazione condotta con straordinaria professionalità e tempestività. “La rapidità con cui è stato fermato il presunto autore – ha dichiarato – rappresenta un chiaro segnale della costante presenza e della determinazione delle Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità ai cittadini ternani”.

Dacur

Inoltre, con provvedimento amministrativo di competenza, ha emesso nei confronti del medesimo la misura di prevenzione del Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) con particolare riferimento all’accesso e stazionamento nei pressi degli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento posti in prossimità del luogo dell’aggressione.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

“Lisetta e Niso”: all’Auditorium della Stella prosegue la 79a Stagione lirica sperimentale

Comunicati Stampa

Castel Ritaldi, maggioranza al pd “giudizi gratuiti; i dati sono altri, eccoli”

Orvieto

Tuo marito è stato arrestato: paga 9.000 euro | Truffa sventata

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Ucraina, Trump “Sì a garanzie di sicurezza ma non sarà la Nato”

Top News ITALIA

Ucraina, La Russa “Speranze per pace giusta non sono più una chimera”

Pillole Italpress

Dichiarazione dei redditi precompilata, istruzioni per l’uso
Pillole Italpress

Baudo, Angiolini “Era un uomo gentile, mi ha rimesso in carreggiata”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!