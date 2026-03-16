Colpo al clan di camorra Mazzarella, 16 misure cautelari per truffe informatiche - Tuttoggi.info

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Colpo al clan di camorra Mazzarella, 16 misure cautelari per truffe informatiche

ItalPress

Colpo al clan di camorra Mazzarella, 16 misure cautelari per truffe informatiche

Lun, 16/03/2026 - 09:02

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NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri Napoli)

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