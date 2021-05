“Il Colosseo è simbolo dell’Italia e di tutto il mondo. Questo intervento farà discutere come è normale che sia ma è di grande valore, coniuga sostenibilità, miglioramento della tutela e innovazione tecnologica”. Lo afferma Dario Franceschini, ministro della Cultura, in merito all’assegnazione dei lavori per il progetto di ricostruzione dell’arena del Colosseo.

sat/red (fonte video: Ministero Cultura)