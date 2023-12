Colori, percorsi immersivi ed emozioni, grande video installazione alla Rocca di Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

Inaugurato il percorso multimediale immersivo che colorerà la Rocca fino all'Epifania

Arte digitale, videomapping, multiproiezioni, sonorità immersive: il Natale si accende alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago con l’installazione multimediale e ambientale progettata e realizzata dalla Int.Geo.Mod di Perugia, in collaborazione con il Dipartimento ‘Nuove tecnologie e linguaggi musicali’ del Conservatorio di Musica ‘FA Bonporti’ di Trento e Riva del Garda.

Il percorso multimediale immersivo, unico nel panorama regionale sia per la grandezza e la complessità di installazione che per il grado di coinvolgimento del visitatore, è stato inaugurato ieri (venerdì 8 dicembre), inserito nel cartellone di eventi ‘Luci sul Trasimeno’, organizzato dall’associazione ‘Eventi Castiglione del Lago’, in programma fino al 6 gennaio 2024.

Quest’anno il team di creativi, informatici e tecnici dell’azienda perugina ha deciso di affrontare una nuova sfida, creando una struttura tecnologica e narrativa più complessa, capace di immergere lo spettatore all’interno dell’installazione stessa e farlo sentire protagonista di una fiaba natalizia contemporanea. Grazie al coinvolgimento del prof. Federico Ortica del Conservatorio di Trento e dei suoi allievi, è stato realizzato un progetto sonoro di sound design immersivo. La diffusione sonora multicanale all’interno della Rocca accompagnerà, infatti, la parte visiva in ogni suo sviluppo.

Gli elementi naturali e strutturali presenti all’interno del parco della Rocca – quali gli alberi e la Pieve dei Santi Filippo e Giacomo – entrano a far parte della narrazione in un gioco di luci, suoni e immagini in grado di condurre lo spettatore in un magico viaggio insieme a ‘Pi’, il giovane protagonista della storia. È stato, inoltre, realizzato un percorso polisensoriale reattivo che, al passaggio dei visitatori, animerà gli ulivi del parco con luci e suoni, accompagnandoli fino all’interno della Rocca.

“Per l’edizione di Luci sul Trasimeno del 2023 abbiamo realizzato un’installazione digitale per immergere i visitatori in un ambiente multimediale e sensoriale unico – spiega Andrea Marchi, responsabile del progetto per la Int.Geo.Mod – In totale abbiamo impegnato oltre 100 metri di superfici di proiezione tra mura perimetrali, alberi ed elementi architettonici. Abbiamo sviluppato, incrociando le funzionalità di diversi software, un modello 3D della Rocca del Leone che ci ha permesso di simulare in maniera precisa il percorso immersivo, oltre che ridurre al minimo l’impatto ambientale della fase di sopralluoghi e montaggio”.

Orario continuato (dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024) durante gli orari di apertura del Percorso dell’Albero (16:30 – 23:00).