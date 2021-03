Coloradio, al Serafico di Assisi "una nuova voce prende vita" - Tuttoggi

Un progetto gestito dai ragazzi e dagli operatori, si parte con la presidente Di Maolo

Il Serafico lancia la sua radio. Coloradio debutterà giovedì 11 con un’intervista alla presidente Francesca Di Maolo. Il progetto si concretizza dopo l’omonimo spettacolo teatrale al Lyrick di Santa Maria degli Angeli (la radio affiancherà infatti il laboratorio teatrale) e un pre-lancio con una serie di interviste ai cantanti di Con il cuore nel 2019.

“Una nuova straordinaria avventura e una nuova voce prende vita, Coloradio. È la voce del Serafico, dei suoi ragazzi, degli operatori, delle famiglie e di tutta la sua comunità, ma anche e soprattutto di chi vuole restare in contatto con noi”, si legge nella pagina Facebook del Serafico, secondo cui Coloradio è “un nuovo modo per entrare al Serafico e ascoltare la voce di tutti. Si parte giovedì 11 marzo. Un podcast raggiungibile dal web (giovedì vi daremo il link) 24 ore su 24, musica, rubriche, riflessioni quotidiane, interviste e tanto altro condotto direttamente dai nostri ragazzi”.

Coloradio è una radio aperta a tutti, e ciascuno può inviare domande, riflessioni e spunti per dialogare con i nostri ragazzi. Per mandare i messaggi scritti, vocali, idee, spunti, commenti o saluti a coloradio@serafico.it. Nelle intenzioni del Serafico, la radio “aiuterà quei ragazzi che ancora non riescono a vivere il palcoscenico di un teatro ma soprattutto quello della vita, coloro che hanno timore a stare in pubblico, tra la gente. Attraverso Coloradio – si legge nel sito della struttura – li coinvolgeremo all’interno di una vera e propria redazione, creando un palinsesto settimanale e dando loro la possibilità di avere un impegno “lavorativo” che migliorerà sempre di più l’aspetto educativo/riabilitativo.

“Il tutto senza tralasciare momenti ricreativi e permettere, attraverso la filodiffusione , la partecipazione all’attività a più ragazzi, creando momenti appositi di ascolto di musica, fiabe e tanto altro. Si cercherà così di coinvolgere a piccoli passi, sempre più ragazzi all’interno dell’attività, auspicando il passaggio dall’ascolto passivo alla partecipazione attiva. Sarà la Radio ufficiale del Serafico e dei ragazzi – conclude il messaggio sul sito – totalmente in mano loro e dei bravi operatori che l’hanno immaginata e progettata”.