Sono 32.776 i punti di ricarica per le auto censiti da Motus-E, con una crescita del 32,2% in un anno. Di questi ben il 75% è su suolo pubblico, e sempre più spesso ad alta potenza. La progressione è destinata a proseguire in futuro anche grazie al Pnrr.che nei prossimi tre anni prevede l’installazione di altre 21 mila stazioni di ricarica, un numero pari a quello dei benzinai attivi in Italia.

