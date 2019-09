Collisione tra due barche, ok l’esercitazione al Trasimeno LE FOTO

share

Spettacolare esercitazione questa mattina sulle acque del lago Trasimeno. Su iniziativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, si è svolta la “Simulazione F.A.R.O. (Fire and Rescue Operation). Una imponente esercitazione finalizzata a sperimentare nuove tecniche di intervento e nuove attrezzature per il soccorso e la messa in sicurezza in caso di incidente nautico.

In particolare è stata simulata la collisione tra due imbarcazioni, con conseguente incendio e dispersione di naufraghi. La collisione è avvenuta tra un’imbarcazione privata e la motonave “Trasimeno” della navigazione pubblica, a circa cento metri dal pontile di Castiglione del Lago.

Lo scontro ha provocato un incendio con feriti e dispersi in acqua. Immediati sono scattati i soccorsi. I primi ad intervenire per il recupero dei dispersi sono stati i mezzi dei Vigili del fuoco con personale del 118 e degli stessi Vigili. Intanto da Passignano è partito il traghetto “Grifone” con a bordo l’autopompaserbatoio dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero partito da Arezzo per il soccorso dei dispersi.

Nell’esercitazione sono stati impiegati anche nuovi dispositivi per limitare la diffusione di carburante sversato.

Le operazioni di questa mattina, a cui ha assistito anche il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, sono state svolte in collaborazione con il Soccorso Sanitario 118, la Società Busitalia ed Rfi (Gruppo FS Italiane).

share

Stampa