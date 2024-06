Collestrada, raccolti oltre 7.500 kg di abiti usati per Humana - Tuttoggi.info

Oltre 7.500 kg di abiti usati sono stati raccolti durante l’iniziativa che si è tenuta da sabato 25 maggio a domenica 2 giugno presso il centro commerciale Collestrada. Quasi 500 sono state le persone che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita della campagna solidale.

“Abbiamo organizzato un’iniziativa solidale con Humana People to People Italia, la prima realizzata dentro un centro commerciale umbro, per promuovere il riutilizzo degli abiti usati dando loro una seconda vita. La campagna era tesa a sensibilizzare i clienti di Collestrada a portare i propri indumenti inutilizzati al nostro stand, posizionato dentro la galleria, a fronte dei quali il nostro centro commerciale, in base al peso, ha riconosciuto un regalo o una gift card. I capi donati entreranno nella filiera etica e trasparente di Humana dove saranno selezionati e valorizzati per finanziare i progetti sociali e ambientali che l’organizzazione non profit porta avanti nel mondo e in Italia. L’impatto positivo e ambientale è notevole: si stima infatti che per un solo chilo di abiti riutilizzati si risparmi l’utilizzo di circa 6.000 litri di acqua. Collestrada, con questa raccolta, ha contribuito a far risparmiare al pianeta 45.000.000 di litri di acqua. Ringrazio di cuore tutti i clienti che, con forte sensibilità e generosità, hanno donato con amore i propri abiti usati. È proprio vero che il dono è un atto d’amore”, spiega Roberto Lo Duca, direttore del centro commerciale.

La raccolta faceva parte della nuova collaborazione che UnoG srl, società che gestisce il centro commerciale, e la sua divisione UnoG Events hanno intrapreso con Humana People to People Italia,organizzazione non profit che da oltre 25 anni finanzia progetti di cooperazione internazionale nel mondo e iniziative sociali e all’insegna della sostenibilità ambientale in Italia anche grazie alla raccolta, selezione e vendita di indumenti usati. L’iniziativa è la seconda tappa di un percorso ambizioso volto a promuovere la sostenibilità e il supporto allo sviluppo globale. Questa partnership si è manifestata attraverso l’iniziativa di raccolta di abiti usati, il cui lancio è avvenuto presso il centro commerciale Cremona Po e proseguita con successo a Collestrada, entrambi centri del gruppo Eurocommercial, con l’obiettivo di estenderla ad altre realtà del portafoglio.

La partnership si impegna a seguire i principi ESG (Environmental, Social, Governance), con un forte focus sul supporto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e sulla mitigazione del cambiamento climatico. Attraverso questo progetto, il centro commerciale Collestrada ha sancito il suo impegno non solo verso l’ambiente, ma anche verso la creazione di un impatto sociale positivo, sottolineando l’importanza della responsabilità sociale d’impresa nel settore dei centri commerciali.