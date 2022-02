Collazzone, ufficio postale chiuso per lavori - Tuttoggi

Rimarrà chiuso fino al 7 marzo l’ufficio postale di Collazzone. Sono infatti in corso in questi giorni i lavori di ristrutturazione

Nei giorni dell’intervento Poste evidenzia che i cittadini potranno rivolgersi alla sede di Collepepe in via Tiberina 147 per tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate inesitate.

L’Ufficio Postale di Collazzone riaprirà martedì 8 marzo con il consueto orario.