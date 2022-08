Collazzone, il cane veglia sulla padrona morta: indagano i carabinieri

Disposta l'autopsia sul corpo della donna

E’ stata trovata morta, riversa a terra, in una pozza di sangue, con il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Anna Maria Cuomo, 74 anni, era originaria di Roma e da poco era tornata a vivere stabilmente a Collazzone con il figlio 44enne. Lei era rimasta vedova e spendeva tutto il tempo a prendersi cura del figlio, con problemi di salute mentale.

La scoperta della collaboratrice domestica

I conoscenti si erano preoccupati non sentendola e non vedendola negli ultimi giorni. Così ieri la vicina, che aveva le chiavi di casa perché era solita andare dalla Cuomo per fare le pulizie domestiche, è entrata e ha fatto la scoperta. Anna Maria era in fondo alle scale, morta da tempo. Il figlio era nella sua stanza, nel letto. Il cagnolino di Anna Maria in attesa, vicino a lei.