Collazzone, attivato il controllo di vicinato contro furti e criminalità

“Il controllo del vicinato – commenta Capoccia – è uno strumento di prevenzione della criminalità che prevede la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso la collaborazione con le Forze di polizia, nel segnalare possibili situazioni di criticità per la sicurezza pubblica. In passato, raccogliendo le istanze dei cittadini, ne avevamo chiesto l’attivazione nel comune di Collazzone e finalmente nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale, in piena sinergia con la Prefettura, ha stabilito di dotarsi di questo espediente. Come Lega continueremo a lavorare a contatto con il territorio per assicurare a famiglie e cittadini sempre maggiore sicurezza”.