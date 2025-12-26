Colite ulcerosa, nuove opzioni terapeutiche - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo studio internazionale e multicentrico, pubblicato sulla rivista The Lancet Gastroenterology & Hepatology, apre prospettive inedite per il trattamento della colite ulcerosa, una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che colpisce milioni di persone nel mondo. La ricerca ha valutato per la prima volta sull’uomo una molecola sperimentale somministrata per via orale che combina in un’unica struttura due azioni terapeutiche mirate contro l’infiammazione intestinale.
