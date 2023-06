Colfiorito Gravel, associazioni insieme sugli altipiani

Diverse le realtà che hanno collaborato per la riuscita dell'iniziativa

Domenica 2 luglio grande festa a Colfiorito. La Francescana Ciclostorica asd, Asd Pale Guerru Hero e Cicli Clementi insieme per organizzare un evento sugli altipiani, denominato Colfiorito Gravel, con il patrocinio del Comune Di Foligno, del Comune di Serravalle di Chienti e la fattiva collaborazione della Pro Loco di Colfiorito.

Valorizzazione dell’ambiente

E’ l’edizione Zero e lo scopo che ci si sono prefissati gli organizzatori è quello di far conoscere, per mezzo della bicicletta, la meraviglia dei Sette Altipiani Plestini. Due splendidi itinerari che non sono solo paesaggio, ma anche storia (la De Cupra e l’antico Popolo dei Plestini), arte (la chiesa di Madonna del Piano con i sui affreschi del 1400, il Castello e la canonica del Castello di Popola), tradizioni popolari e prodotti tipici.

Il programma

Il programma prevede alle 9,00 la Partenza da Loc Le Pratarelle di Colfiorito e poi via per il percorso corto di 52 Km e 700 m di dislivello o quello lungo con 83 Km 1.500 m di dislivello. Al termine del giro Ritrovo a Le Pratarelle per Pasta party. Evento anche per gli accompagnatori dei ciclisti: Passeggiando alla Colfiorito Gravel: Ore 9,15 Passeggiata guidata nel Parco di Colfiorito con visita al Museo Naturalistico; Visite con accompagnatori al seguito e Pasta Party finale.