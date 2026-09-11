Colagrande "Nato 3.0 in grado di affrontare le minacce future" - Tuttoggi.info

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Colagrande “Nato 3.0 in grado di affrontare le minacce future”

ItalPress

Colagrande “Nato 3.0 in grado di affrontare le minacce future”

Ven, 11/09/2026 - 11:02

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Trasformare la Nato 3.0 significa avere una Nato in grado di affrontare le minacce future nella maniera in cui ha affrontato le minacce del passato nei suoi 80 anni di resistenza”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress il generale Aurelio Colagrande, Deputy Supreme Allied Commander Transformation (DSACT), in occasione del “2026 Emerging Technologies for Defense Conference & Exhibition”, evento della National Defense Industrial Association (NDIA) organizzato presso il Walter E. Washington Convention Center di Washington. “Il compito più importante del mio comando è proprio quello di mettere in sicurezza la Nato negli anni a venire, facendo in modo che tutti i requisiti necessari per poter continuare a difendere l’Alleanza siano messi in campo”, ha aggiunto Colagrande.

xp6/col4/mca1

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