Col fuoristrada contro una bitumiera, muore sul colpo

L'incidente in località Dirindello, la vittima è un 46enne di Magione

Col fuoristrada contro una betoniera, muore sul colpo. L’incidente si è verificato poco prima delle 14 di oggi (giovedì) in località Dirindello, nel territorio comunale di Magione.

Il fuoristrada, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato frontalmente con la bitumiera che proveniva in senso contrario. Il conducente del fuoristrada è deceduto sul colpo.

Si tratta di un uomo del 1975 A. T. residente nel comune di Magione. Sul posto 118 e forze dell’ordine.