Cocaina nascosta nell’intercapedine dell’auto, arrestato dai carabinieri

Monitorato da giorni a Città della Pieve, fermato dai militari dopo la vendita della droga

La cocaina era nascosta in un’intercapedine realizzata nella sua auto. I carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.RM. di Città della Pieve, che da qualche giorno monitoravano gli spostamenti dell’uomo, un 28enne albanese, lo hanno visto cedere droga a un 30enne già noto alle forze dell’ordine.

Nell’auto del presunto spacciatore, bloccata mentre si dirigeva verso la Pievaiola, i militare hanno trovato 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi, occultata in una intercapedine appositamente realizzata nell’auto, e 290 euro, ritenuti proventi dello spaccio, e un cellulare con i numeri dei clienti.

L’uomo, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è stato tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto presunto responsabile del reato di “spaccio di sostanze stupefacenti” e, al termine delle formalità di rito, trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito “direttissimo” che si è svolto nella giornata di lunedì, concludendosi con la convalida dell’arresto e l’emissione della misura cautelare dell’obbligo della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

I controlli antidroga dei carabinieri sono stati incrementati durante le giornate di grande affluenza nel centro storico per i festeggiamenti del “Palio dei Terzieri”.