Cocaina nascosta nelle confezioni delle sorprese degli ovetti

Racchiusa in 79 confezioni di cellophane pronta per essere spacciata, arrestato dalla polizia giovane albanese

La cocaina era nascosta nelle confezioni di plastica che racchiudono le sorprese negli ovetti di cioccolato. All’interno, il personale della Squadra Mobile ha trovato 79 involucri in cellophane contenenti complessivamente 46 grammi di stupefacente che, dai rilievi tecnici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere appunto cocaina.

Drogata trovata addosso a cittadino albanese, classe 1996, sottoposto a perquisizione nell’ambito di un controllo.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.