Sette involucri di cocaina in tasca, scatta l’espulsione dall’Italia

L'uomo addosso aveva la droga e i contanti

Aveva sette involucri di cellophane in tasca e i soldi, probabile provento di furto. Così i carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo 24enne di origini straniere.

La fuga in bici

I militari, mentre stavano perlustrando l’area nei pressi del parco Hoffman, hanno notato l’uomo, a bordo di una bici, che alla vista dei militari ha iniziato ad accelerare la pedalata, nel tentativo di dileguarsi. Una volta che è stato fermato ed identificato, i Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo, in una tasca del giubbotto, 7 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina (per un peso complessivo di circa 6 grammi), e 245 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giudizio del Tribunale

Terminate le operazioni, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante l’udienza svoltasi presso il Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura dell’espulsione dal territorio italiano.