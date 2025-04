(Adnkronos) – L’azzurro Flavio Cobolli vince il suo primo titolo in un torneo Atp nel 250 di Bucarest. Il tennista romano oggi 6 aprile si è imposto in finale sull’argentino Sebastian Baez, numero 36 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il titolo, nella sua seconda finale in carriera sul circuito Atp. Cobolli entrerà nei top 40 salendo proprio al n. 36 al mondo.