Cobolli, buona la prima a Parigi: azzurro batte Machac. Darderi eliminato - Tuttoggi.info

Cobolli, buona la prima a Parigi: azzurro batte Machac. Darderi eliminato

Cobolli, buona la prima a Parigi: azzurro batte Machac. Darderi eliminato

Lun, 27/10/2025 - 15:03

(Adnkronos) – Primi italiani in campo nel Masters 1000 di Parigi. Oggi, lunedì 27 ottobre, a La Defense va in scena il primo turno dell’ultimo torneo prima delle Atp Finals, con due tennisti azzurri impegnati. Flavio Cobolli ha esordito battendo il ceco Tomas Machac, mentre Luciano Darderi è stato eliminato dal francese e ‘padrone di casa’ Arthur Cazaux. 

Flavio Cobolli, eliminato agli ottavi di Vienna da Jannik Sinner, ha superato in scioltezza Machac, numero 34, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 in 55 minuti di gioco. Ora il tennista romano affronterà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, numero sette del ranking. 

Eliminato invece Darderi, che ha ceduto a Cazaux, numero 62 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 7-6 (5), 7-6 (4) in due ore e dieci minuti. 

 

