Coba e Jin Oki in concerto il 22 ottobre a Castel RItaldi - Tuttoggi.info

Il duo "cokiba" testimonial di un progetto di relazioni commerciali tra Marche e Giappone in vista dell'Expo Mondiale di Osaka nel 2025

Torna in Italia una delle star più apprezzate del panorama fisarmonicistico internazionale nell’ambito di un progetto promosso dall’organizzazione di promozione territoriale “Tipicità” di Macerata, ideatrice, tra gli altri, dell’evento omonimo “Tipicità Evo 2023”. Il duo “cokiba”, costituito per l’appunto dai nipponici Yasuhiro Kobayashi, in arte “coba” e dal chitarrista Jin Oki, saranno i protagonisti di una due giorni italiana finalizzata, negli scopi dell’organizzazione sopracitata, a instaurare una sorta di ponte con il Giappone in vista dell’edizione 2025 dell’Expo mondiale che avrà sede nella città di Osaka. L’evento si colloca nell’ambito della programmazione del Grand Tour delle Marche in virtù della collaborazione promossa da Tipicità tra i comuni di Macerata, Castelfidardo e il PIF (Premio Internazionale della Fisarmonica).

“Coba as Japan! Linguaggi, culture e musica” è uno spettacolo di Flamenco ideato per l’occasione, la cui prima avrà luogo sabato 21 ottobre alle 21.30, presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata e replicato, il giorno successivo, a Castel Ritaldi (PG) alle ore 19.00 in quella che è da considerarsi, a tutti gli effetti, un’anteprima della manifestazione Strumenti&Musica Festival (Spoleto 18/26 novembre). Un concerto, quello di Castel Ritaldi organizzato dall’Associazione Culturale Italian Accordion Culture (Premiere Voting Member della CIA-Imc Unesco) nell’ambito della progettazione Erasmus + KA210 VET AMUSE (Advanced Musicians Skills and Employability), con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale non nuova alla promozione di eventi di respiro internazionale. Un graditissimo ritorno quindi, quello di “coba”, nel paese che lo ha adottato dapprima come studente di fisarmonica poi come star internazionale al punto di ricevere, proprio dal Comune di Castelfidardo nel 2017, la cittadinanza onoraria “per gli elevati meriti in campo artistico e l’opera di divulgazione e promozione dello strumento ad ancia”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MACERATA sabato 21 ottobre ore 21.30 – Ingresso gratuito con registrazione all’evento obbligatoria. (clicca sul link per accedere alla pagina del sito con tutte le informazioni)

CASTEL RITALDI (PG) domenica 22 ottobre ore 19 – Concerto e cena con gli artisti – € 20 prenotazione obbligatoria (posti limitati)

tel. 334 8681080 – e-mail info@strumentiemusica.com

coba [Fisarmonicista/Compositore] Ha iniziato a studiare fisarmonica in Italia all’età di 18 anni diventando, successivamente, il primo asiatico a vincere il 30° Concorso Mondiale di Fisarmonica C.M.A a Vienna. Conosciuto in tutto il mondo come uno degli artisti più importanti del Giappone, ha pubblicato CD in vari paesi europei dove ha anche tenuto tournée per oltre 30 anni e ha partecipato a un tour mondiale su richiesta del cantante islandese Björk (’95~’98). Ha composto oltre 500 progetti di musica per film, teatro, televisione e pubblicità televisiva, inclusa la musica di POKEMON. Gli è stata conferita la cittadinanza onoraria a Castelfidardo (AN) e a Mirano (VE). Ha pubblicato, recentemente, il suo 46esimo album “SAMURAI Accordion”. A settembre ha diretto ed eseguito lo spettacolo teatrale “Ricetta del destino”, che combina musica, danza, recitazione e cucina. Le sue attività innovative, che non si limitano ai soli progetti musicali, attirano l’attenzione e la curiosità del pubblico per la pluralità delle proposte.

http://www.coba-net.com/

Jin Oki [Chitarrista di flamenco] Dopo aver suonato shakuhachi, pianoforte, batteria e basso fin dall’infanzia, ha scoperto la chitarra elettrica all’età di 14 anni e, successivamente, ha studiato chitarra classica in Canada e chitarra flamenco con il Maestro Victor Serranito e altri. Per oltre 10 anni ha viaggiato tra Giappone e Spagna, esibendosi con alcune delle più grandi star internazionali del flamenco. Nel 2006, ha debuttato con la Victor Records. Nel 2010 è diventato il primo giapponese a vincere il Concorso Internazionale di Chitarra Flamenco in Spagna. Successivamente, ha preso parte a numerosi programmi televisivi ed è diventato uno degli artisti giapponesi più famosi.

http://jinoki.info/