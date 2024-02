Coalizione progressista, incontro con Masciotti: "Grande collaborazione"

Ieri tavolo di coalizione con Masciotti: "Inizia una nuova fase". Venerdì annunciato il primo incontro con la stampa.

Mauro Masciotti ha incontrato ieri sera la coalizione e la sua discesa in campo sarebbe ad un passo.

A fare il punto una breve nota diffusa dalla coalizione progressista dalla quale traspare ormai la direzione segnata: “Si è tenuto ieri sera l’incontro tra i rappresentanti della coalizione progressista (PD, M5S, Foligno in Comune, Foligno 2030, PattoxFoligno) e Mauro Masciotti al quale, nelle settimane scorse, era stato posto l’invito a mettersi alla guida di un progetto unitario ed innovativo. In un clima di grande collaborazione e coesione sono state affrontate le progettualità ed opportunità per avviare un percorso partecipato e nuovo per la nostra comunità di Foligno. Inizia così una fase che vedrà al centro le donne e gli uomini, le ragazze e ragazzi, le bambine e i bambini del nostro territorio”.

Intanto è stato convocato un primo incontro con la stampa: l’appuntamento sarà per venerdì alle 11 in piazza San Domenico.