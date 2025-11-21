 Cna, Costantini "Stiamo affrontando il tema dei dazi e del caro energia" - Tuttoggi.info
ItalPress

Ven, 21/11/2025 - 15:02

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Nell’ambito del Taormina Food Expo, CNA Sicilia ha tenuto la sua Assemblea annuale nella Perla dello Ionio. “L’appuntamento a Taormina – ha evidenziato all’ITALPRESS il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini – è certamente importante per fare il punto e per confrontarsi in un momento delicato per le piccole imprese italiane. Siamo circondati da un mondo con tante fratture geopolitiche. Stiamo affrontando il tema dei dazi in un paese che vende 67 miliardi di made in Italy all’anno negli Stati Uniti ma anche tanto altro, con 40 miliardi che passano in altri Paesi prima di arrivare negli Usa. Rimane il problema energetico. Stiamo pagando ancora bollette troppo care per competere con gli altri Paesi europei. Ma io credo che entro fine anno, con il decreto semplificazione, avremo buone notizie per quanti riguarda la burocrazia. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo, con le nostre proposte concrete che vengono dalle imprese. Abbiamo ancora un valore aggiunto, rappresentato da uomini e donne che riescono ad affascinare il mondo con i loro prodotti e le loro eccellenze. Faremo di tutto per tutelarli”. xe1/vbo/mca2

