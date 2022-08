Cloud P.A., siglato il contratto per il Polo Nazionale - Tuttoggi

sat/gtr

Nuovo passo avanti per la Pubblica Amministrazione digitale. La società partecipata da TIM, Leonardo,Cassa Depositi e Prestiti e Sogei, ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio la Convenzione per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale per l’erogazione di servizi cloud per la P.A.