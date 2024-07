Clooney ha chiamato Obama prima pubblicazione articolo su Biden - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - George Clooney ha chiamato l'ex presidente Barack Obama prima che fosse pubblicato il suo intervento sul New York Times in cui ha chiesto a Joe Biden di rinunciare alla sua candidatura alla Casa Bianca alle elezioni Usa 2024. Lo ha riferito Politico, secondo cui la star di Hollywood, spesso in prima linea per la raccolta fondi per il Partito Democratico, ha telefonato al suo amico Obama per informarlo dell'uscita dell'articolo.

L'ex presidente non si è opposto alla pubblicazione, né ha espresso alcun pensiero o consiglio, secondo il sito specializzato nella politica degli Stati Uniti. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di un cambiamento nella posizione di Obama, che subito dopo il disastroso dibattito con Donald Trump si era affrettato a difendere il suo ex vice.