La normativa sugli F-Gas “nasce con un ottimo intento: quello di far sì che ci sia una transizione verso dei gas a minore impatto ambientale”. Questi gas hanno però “un impatto ambientale minimo e sono sicuri e versatili, contrariamente alle alternative che l’Europa in un certo senso impone”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Andrea Grassi, Marketing Director di Daikin Italia.

