“È il momento della trasformazione e la scienza è molto chiara nel dirci che questa è l’ultima possibilità che abbiamo se vogliamo evitare di superare punti di non ritorno che ci porterebbero in modo irreversibile nella direzione sbagliata”. Lo ha detto Johan Rockstrom, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research, partecipando a Milano a F20 Climate Solutions Forum 2021.

