DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “Oggi si rende attivo il fondo per il loss and damage concordato l’anno scorso, e arrivarci al primo giorno è già di per séstorico”. Lo afferma Luca Bergamaschi, direttore del think tank Ecco, nel primo giorno della Cop28 che si tiene a Dubai.

