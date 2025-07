Clerici: "Il successo di Temptation Island? Le corna, le abbiamo avute tutti" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Anche Antonella Clerici cede alla ‘tentazione’ e guarda Temptation Island. Durante la puntata andata in onda questa sera, mercoledì 30 luglio, la conduttrice televisiva ha commentato su X qual è, secondo il suo punto di vista, il vero successo del programma condotto da Filippo Bisciglia.

“Comunque Temptation Island è magnetica… forse perché le corna le abbiamo avute tutte/i”, ha scritto senza troppi giri di parole. Un commento ironico e pungente che ha immediatamente acceso il dibattito tra i telespettatori. C’è chi ha applaudito la spontaneità di Antonella Clerici: “Ottima riflessione”, scrive un utente. “Quindi è un programma per cornuti, che vogliono sentirsi meno soli?”, ha scritto un altro.

E c’è chi ha reagito con fastidio: “Ma parla per te…”, “Mai fatte e mai avute. Questo commento non mi è proprio piaciuto!”, si legge sotto al tweet.

Ma Clerici non è l’unica a intervenire sulle dinamiche di Temptation Island. Nei giorni scorsi anche Ema Stokholma aveva commentato la puntata, criticando l’atteggiamento, ritenuto aggressivo, di alcuni fidanzati che in preda alla rabbia si sono scagliati contro la scenografia del programma. “I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire cosi che paura raga”, aveva scritto la conduttrice radiofonica.