Claudia Conte "Nel mio libro disagio giovanile e violenza di genere" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il libro vuole condensare tutte quelle che sono le mie esperienze nel lavoro con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il disagio giovanile, oltre che l’impegno anche a tutela delle donne vittime di violenza. Infatti i temi affrontati in questo libro sono quelli che, purtroppo, riguardano le molte famiglie all’interno delle quali c’è violenza”. Così la giornaliste e scrittrice Claudia Conte a margine della presentazione a Milano del suo romanzo “Dove nascono i silenzi”. “Nel caso specifico di ‘Dove nascono i silenzi’ – spiega l’autrice – c’è un padre violento e una madre dipendente dal punto di vista economico e quindi psicologico verso il marito”.

xm4/pc/mca3