Civica Castiglione e le sue Frazioni-Incontri "Parliamo di Futuro" di Brancaleoni Sindaco - Tuttoggi.info

Castiglione civica e le sue Frazioni sta completando il suo percorso di strutturazione e consolidamento e, quindi, la prossima settimana, inizierà il suo ciclo di iniziative di presentazione e di ascolto della popolazione a Vaiano.

Partiremo dal punto più alto di Castiglione del Lago, la Piazza di Vaiano, rappresenta infatti il punto più alto del nostro Comune, per scendere ed entrare sulle frazioni, a seguire ci sarà Pozzuolo, Petrignano, Villastrada, Porto, Sanfatucchio, Gioiella, Panicarola, Macchie, Piana, Vitellino, Soccorso, il capoluogo, incontreremo tutte le Associazioni Culturali, Sportive e Sociali, le Associazioni di categoria gli Imprenditori.

Vogliamo ascoltare con molta attenzione le loro proposte e le loro idee, per scrivere un programma elettorale, per sottoscrivere un nuovo patto tra l’Amministrazione ed i nostri Concittadini, che per noi sono tutti di serie A, che noi non chiameremo mai semplicemente Contribuenti.

Si tratterà di una serie di incontri in cui non solo, progressivamente, saranno presentati tutti i candidati della lista e le principali direttive di proposta elaborate, ma si avvierà soprattutto un’intensa campagna di confronto sulle problematiche che maggiormente assillano gli abitanti del nostro comune.

In questa ottica, non certo limitata al periodo che precede le elezioni di giugno, va la nostra proposta di istituire i comitati di frazione, organismi rappresentativi della popolazione che consentono di promuovere – davvero – la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Comunale in ordine ai problemi delle singole località.

Il nostro è un territorio vasto, eterogeneo, di confine, e ogni frazione vive problematiche peculiari che non si possono affrontare con “ricette” precostituite e universali.

Al di là dell’impegno prioritario e ineludibile nella manutenzione di strade, cimiteri, aree verdi e strutture comunali, c’è la stretta necessità di elaborare e realizzare nei prossimi anni almeno un progetto significativo per ogni frazione, per facilitare la vita alle persone e la permanenza in luoghi che non possono essere più marginalizzati.

Il capoluogo, in questo disegno, deve ritrovare centralità, ma non per lo svolgimento di feste e inaugurazioni varie, ma perché costituirà il fulcro dei servizi essenziali forniti agli abitanti.

Molte sono le idee – fattibili, chiare e non utopiche – che abbiamo sviluppato per raggiungere questo obiettivo; anche in questo caso si dovrà partire da progetti concreti e non dal trionfo dell’effimero.

In via di puro esempio, ne citiamo intanto due: la realizzazione di una piscina all’aperto, per completare funzionalmente gli impianti sportivi della città e il completamento del marciapiede di Via Roma, di vitale importanza per ragioni di sicurezza e per fare di quella strada un viale confortevole ed elegante di accesso a Castiglione del Lago.

Per fare questo e tutto ciò che andremo a proporre alla cittadinanza ci avvarremo di persone competenti e serie, non potendo un comune così importante e complesso essere una sorta di scuola guida per aspiranti amministratori.

