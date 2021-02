Cittadella dello sport, si lavora al percorso ad anello

Della lunghezza di 700 metri, pavimentato ed illuminato, potrà essere utilizzato in tutti gli orari per le attività di jogging e percorso salute attrezzato

Lavori nell’area della Cittadella dello sport di Magione per la realizzazione di un percorso ad anello che si snoda intorno ai complessi sportivi.

“Stiamo aggiungendo un altro importante tassello a quello che sarà il progetto definitivo di tutta l’area” spiegano il vicesindaco con delega allo sport Massimo Lagetti e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ollieri, che stanno seguendo, con le diverse competenze, i lavori.

“Nonostante il momento di difficoltà – aggiunge Ollieri – l’amministrazione prosegue nei lavori di miglioramento di quest’area che, negli ultimi due anni ha visto la sistemazione e nuova realizzazione di parcheggi pubblici per 90 posti auto pavimentati ed illuminati, la creazione di un dog-park, la posa di un manto in erba sintetica sul campo sportivo gestito dall’associazione junior Carpine Magione insieme al Palazzetto ed altre strutture sportive del territorio comunale”.

“Un progetto che non si ferma qui – prosegue – visto che il nostro obiettivo è anche quello di realizzare in futuro altre aree polivalenti tra cui una zona dedicata all’atletica”.

“Quello che era il sogno di una Cittadella dello sport – afferma Lagetti – è oggi una realtà, merito anche della sinergia tra amministrazione comunale e associazionismo. L’impianto del palazzetto dello sport, gestito dalla Junior calcio Magione del presidente Claudio Bellavita, oltre che per la consolidata attività calcistica viene utilizzato da molte realtà comunali tra cui la vicina scuola secondaria, nel cui piazzale è stato realizzato dall’area lavori pubblici un campo da basket, per le ore di ginnastica. È possibile frequentarvi corsi di pallavolo, judo, calcio a 5 femminile, pilates, ginnastica artistica. A questo si aggiungono i campi da tennis e, di recente, i nuovi campi per il gioco del padel gestiti dall’ Asd Magione di cui è presidente Alvaro Rugelli. Un’importante offerta sportiva che vedeva la presenza giornaliera in quest’area di centinaia di persone interrotta in larga parte per colpa del Covid ma che non ferma la nostra attività nella convinzione che supereremo questo momento e questi spazi torneranno ad essere punto di incontro e socializzazione per atleti o semplici appassionati di sport e vita all’aperto di tutte le età”