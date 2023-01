Città della Pieve, via alla riqualificazione dei viali Icilio Vanni e Cappuccini

Il progetto di riqualificazione dell’area si basa sull’esecuzione di interventi sulla viabilità e pedonalità di Viale Icilio Vanni e Viale Cappuccini mediante la riorganizzazione del traffico veicola e pedonale, le aree verdi, gli elementi di arredo e pavimentazione. In particolare si prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi pavimentati in porfido e/o blocchetti di cemento di colore simile a Largo della Vittoria. Lungo Via Icilio Vanni si prevede la riorganizzazione delle aiuole e fontane esistenti mediante la realizzazione di nuove con diversa conformazione geometrica e la realizzazione di nuovi marciapiedi.

E’ previsto il recupero e la manutenzione delle panchine esistenti e la realizzazione di impianti di illuminazione quali segnapassi e luci a led; le aiuole verranno piantumate con essenze prative ed in prevalenza con arbusti vari. Lungo Viale Cappuccini è prevista la sistemazione, l’adeguamento ed il rifacimento dell’attuale marciapiede.