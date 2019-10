Città della Pieve, verifica stabilità Mercato coperto | “Nessuna lesione su struttura”

share

Dopo la segnalazione di un cittadino di una presunta anomalia della stabilità delle colonne che supportano il conservone all’interno del mercato coperto di Città della Pieve (nella foto), il sindaco Fausto Risini ha convocato i tre tecnici comunali, l’Arch. Fausto Fatichenti, il Geom. Massimo Fattorino ed il Geom. Simone Bacci per un sopralluogo ed una verifica.

Da quanto emerge “non sono presenti lesioni sulla struttura e non c’è alcun tipo di pericolo per l’incolumità dei concittadini. Vogliamo inoltre ricordare che le colonne non sono storte, – aggiunge il primo cittadino – ma sono costruite in maniera convergente verso il centro del serbatoio. Tra l’altro, un mese fa, la squadra degli operai comunali, ha eseguito lavori di straordinaria manutenzione sulla parte esterna, togliendo le erbe infestanti e rimurando completamente il cornicione”.

share

Stampa