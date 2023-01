Città della Pieve, torna la Befana volante del gruppo speleologico del Cai - Tuttoggi

Dalle 17,30 per le vie di Città della Pieve l'arrivo della Befana volante attorniata da folletti, che distribuirà caramelle a tutti

Dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia torna la Befana volante di Città della Pieve. L’evento, giunto alla 12esima edizione, vede la partecipazione del gruppo speleologico del Cai di Perugia.

Attorniata dai fedeli e festosi folletti, invocata dai bambini come prima, più di prima, la vecchietta più famosa (e attesa) d’Italia distribuirà gioia, sorrisi e caramelle. Ancora una volta lascerà con il fiato sospeso il volo dell’arzilla (s)calatrice che alle 17.30 del 6 Gennaio partirà dal Campanile del Duomo di Città della Pieve per arrivare alla Torre Civica in un percorso di circa 45 metri per ri-decollare lesta e finalmente atterrare nella Piazza del Plebiscito volando per ulteriori 75 metri. Quando si dice che l’età è solo un

numero!