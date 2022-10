Città della Pieve, torna “Epoche in passerella” - Tuttoggi

L’appuntamento è per il 21, 22 e 23 ottobre nelle sale di Palazzo Della Corgna e al Teatro Accademia degli Avvaloranti.

Epoche in Passerella, la manifestazione ideata dal Terziere Castello come momento di conoscenza e promozione degli aspetti di qualità delle rievocazioni storiche umbre, torna dunque a parlare della realizzazione degli abiti, dei tessuti, della profumeria, della ricerca e dell’interpretazione delle fonti storiche. Un’occasione di riflessione sul rapporto tra storia e identità locale che si esprime anche per mezzo degli abiti delle rievocazioni così diffuse nella regione.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 17.00, nella cornice della Sala delle Muse di Palazzo Della Corgna, aprirà la manifestazione l’inaugurazione della mostra “Telai e tessuti: dalle fonti alla riproduzione”, in collaborazione con la Gaita S. Maria – Mercato delle Gaite di Bevagna. Presentazione a cura di Franco Franceschi, Storico e referente scientifico del Mercato delle Gaite.

Sabato 22 alle ore 10.30, presso le Sale espositive del Piano Nobile, si terrà invece l’inaugurazione della mostra “la profumeria nel Rinascimento tra Igiene, Medicina e Seduzione” a cura di Michela Pazzanese, con il saluto inaugurale di Mario Marco Marroni della Commissione Artistica del Palio dei Terzieri di Città della Pieve, mentre alle ore 16.00, dopo i saluti di Luca Marchegiani, Assessore alla Cultura del Comune di Città della Pieve e di Paola Agabiti, Assessore al Turismo, Cultura Istruzione e Diritto allo Studio della Regione Umbria, presiederà il convegno “alle fonti del vestire: dialogo a due tra immagini, documenti e interpretazioni” Gianni Fanfano, Presidente del Terziere Castello, con gli interventi di Sara Piccolo Paci, storica dell’arte e dell’abbigliamento e Federico Marangoni, scrittore, consulente storico e Coordinatore del Progetto Biblioteca digitale del costume storico. Seguirà “Uno strumenti indispensabile per il rievocatore: saper leggere un dipinto” a cura di Petra Schaefer M. A. storica dell’arte. In conclusione di giornata verrà presentato da Francesca Di Massimo il profumo “Caterina dei Medici”, spezierie di Palazzo Vecchio – Firenze.

Domenica 23 ottobre alle ore 10.00, al Piano Nobile di Palazzo Della Corgna, dopo i saluti di apertura di Fausto Risini, Sindaco di Città della Pieve e Vittoria Garibaldi, storica dell’arte e ospite d’onore avrà luogo la conferenza “le regole del lusso”, le leggi suntuarie dal XIII sec al XVI sec, a cura dello storico Franco Cardini. A seguire “leggi suntuarie: una ricerca in Umbria” con la storica M. Grazia Nico Ottaviani.

Il pomeriggio, alle ore 16.30, al Teatro degli Avvaloranti, pillole di conversazione “raccontare il passato: anche il racconto ha le sue regole”, con Massimo Andreoli, Presidente Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche; Filippo Giovannelli, Presidente Stati generali delle Rievocazioni Storiche e Franco Franceschi, Storico Referente Scientifico del Mercato delle Gaite di Bevagna.

A chiudere la manifestazione sarà la sfilata – spettacolo “figure e famiglie di riferimento nei cortei storici”, con la partecipazione di alcune tra le principali rievocazioni storiche dell’Umbria.

Madrina della manifestazione è l’onorevole Silvia Costa, Commissario Straordinario del Governo per il recupero del carcere di Santo Stefano – Ventotene.