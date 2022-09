Città della Pieve, si sceglie il nuovo vicesindaco

Oggi il Consiglio comunale dopo le rumorose dimissioni di Fatichenti | Cannoni (Pd) all'attacco: incapacità del sindaco e del gruppo di maggioranza

Consiglio comunale infuocato quello che si terrà oggi (giovedì, dalle ore 15.30) a Città della Pieve. La maggioranza è chiamata a sostituire Lucia Fatichenti, che si è dimessa dalla carica di vice sindaco. Con il sindaco Risini che dovrà riassegnare deleghe pesanti: commercio, turismo, strutture ricettive e attività produttive.

Il Pd locale, in una delle poche città umbre dove il Pd è primo partito (ha raccolto il 31,25% contro il 23,60% di FdI) e la coalizione di centrosinistra è avanti (di 2 punti percentuali), va all’attacco di un’amministrazione comunale “sempre più sbilanciata a destra, in evidente difficoltà anche in conseguenza della continua fuoriuscita di componenti” accusa il segretario dell’Unione comunale dem Marco Cannoni.